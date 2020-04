Mallorca und das Coronavirus: Update 29. April

Die Corona-Lage ist mit neun Neuinfektionen entspannt. Spanien präsentiert einen Vier-Phasen-Plan für eine langsame Rückkehr zur Normalität. Die Diskussionen um die Wiederbelebung des Tourismus nehmen Fahrt auf. Deutschland verlängert seine allgemeine Reisewarnung bis Mitte Juni.

Was ab dem 11. Mai erlaubt sein soll

Sollte der positive Trend bei Neuansteckungen und Heilungen auf den Balearen anhalten, werden Geschäfte und Restaurantterrassen zu diesem Daten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wohl wieder öffnen dürfen. Unter anderem ist vorgesehen, sie nur zu 30 Prozent zu füllen, um Sicherheitsabstände zu garantieren. In Hotels sollen Bereiche mit vielen Menschen, wie etwa die Lobbys, vorerst geschlossen bleiben.

Spaniens Plan: In vier Phasen in eine "neue Normalität"

Phase 0 (ab 4. Mai): Friseure öffnen wieder, müssen aber mit Masken arbeiten. Take-Aways nehmen Betrieb wieder auf. Shopping mit Voranmeldung in Geschäften erlaubt. Phase 1 (ab 11. Mai): Eingeschränktes soziales Leben erlaubt. Die Höchstzahl der Personen, die sich treffen dürfen, wurde noch nicht genannt. Outdoor-Fitnessbereiche werden geöffnet. Phase 2 (ab 25. Mai): Hochzeiten unter Sicherheitsauflagen erlaubt. Fitness-Studios dürfen Betrieb aufnehmen. Kinos und Theater dürfen öffnen, aber nur ein Drittel der Innenräume füllen. Phase 3 (ab Mitte Juni): Übergang vom Homeoffice zur Präsenz am Arbeitsplatz. Lokale dürfen zu 50 Prozent gefüllt werden.

Strandbesuch im Juni wieder möglich

Wenn alles gut läuft, dürfen Beach-Freunde ab dem 8. Juni wieder an den Strand. Wie das genau ablaufen wird und welche Hygieneregeln zu beachten sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Ryanair-Chef rechnet mit schneller Erholung und Preiskrieg

Während Experten eine eher langsame Wiederbelebung des Fluggeschäfts nach der Corona-Pandemie erwarten, ist der Chef der Billigairline Ryanair anderer Ansicht. In einem von mehreren Medien zitierten Interview sagte Michael O'Leary, dass er an eine schnelle Erholung glaube. Er bereite sich auf einen „Preiskrieg“ vor und gehe davon aus, dass Ryanair diesen gewinnen werde.

Tui will Mallorca-Tourismus so bald wie möglich wieder hochfahren

Der deutsche Reiseveranstalter Tui will Mallorca und die Nachbarinseln als erste spanische Urlaubsziele wiederbeleben. Dies ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen der Balearen-Regierung und Vertretern des Unternehmens am Dienstag. Voraussetzung dafür sei die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards, hieß es.

Deutsche Regierung verlängert Reisewarnung bis Mitte Juni

Die deutsche Regierung hat die seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie verhängte allgemeine Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert. Vor diesem Datum solle die Lage noch einmal neu bewertet werden, dazu wolle man sich vor allem mit den EU-Nachbarn eng abstimmen.

22 Millionen Gäste weniger auf Mallorca-Airport erwartet

Das Passagieraufkommen auf Mallorcas Flughafen Son Sant Joan wird in diesem Jahr wie niemals zuvor einbrechen. Waren im vergangenen Jahr noch 29,7 Millionen Passagiere auf dem Airport gezählt worden, so werden es Expertenschätzungen zufolge in diesem Jahr wohl nur knapp acht Millionen sein.

Corona-Lage entspannt sich weiterhin

Auch am Mittwoch ist die Zahl der neuen Coronafälle auf Mallorca und den Nachbarinseln niedrig geblieben. Die Gesundheitsbehörden meldeten die Zahl neun, so dass bis dato 1879 Infektionsfälle auf den Inseln gezählt wurden. Vier weitere Tote wurden gemeldet.