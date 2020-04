Yachteigner auf Mallorca wollen endlich zu ihren Schiffen

Die Besitzer von Booten und Yachten auf Mallorca pochen darauf, ihre in den Sporthäfen liegenden Gefährte nach fast zwei Monaten endlich erstmals besuchen zu können. Entsprechende Bitten an die Behörden stellten Interessenverbände an die Behörden. Man will Zwischenfälle vermeiden. In Valencia hatte so ein Boot jüngst Feuer gefangen.

Im Augenblick ist es weiterhin wegen des fortbestehenden sogenannten Alarmzustandes streng untersagt, die Gefährte etwa zu Reparatur- oder Ausbesserungszwecken zu besteigen.

Auf Mallorca gibt es auch viele Deutsche, die über Boote und Yachten in den zahlreichen Häfen verfügen. Sie sind dort sich selbst überlassen. (it)