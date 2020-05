Wieder weniger neue Fälle als Genesene auf Balearen

Die Entwicklung in der Coronakrise setzt sich auf Mallorca und den Nachbarinseln so wie in den vergangenen Tagen fort: Am Freitag meldeten die Gesundheitsbehörden elf neue Krankheitsfälle, aber 26 zusätzliche Geheilte. Die Zahl der Infektionsfälle stieg auf 1894, davon gelten 1245 als genesen.

Hinzu kommen fünf weitere Tote, so dass deren Zahl auf 193 gestiegen ist.

Spanienweit gabe es am zweiten Tag in Folge weniger als 300 Verstorbene, nämlich 281. Die Totenzahl stieg damit auf 24.821. Während es 215.216 Infektionsfälle gibt, gelten 115.000 Menschen als geheilt, also mehr als die Hälfte. (it)