Treffen von bis zu zehn Personen auf Mallorca ab 11. Mai erlaubt

Gesellige Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen können auf Mallorca ab Phase 1 wieder aufgenommen werden. Während dieser Treffen müssen die Personen immer einen Abstand von zwei Metern zwischen den Personen einhalten und die festgelegten Hygienemaßnahmen stets einhalten.

Sie müssen nicht an der gleichen Adresse koexistieren, aber sie können Verwandte, Nachbarn oder Freunde sein. Die Treffen können sowohl zu Hause als auch auf Terrassen abgehalten werden. Anfällige Gruppen wie Menschen mit Immunschwächekrankheiten, Schwangere oder Diabetiker werden von diesen Treffen ausgeschlossen.

Phase 1 der Deeskalation im Kampf gegen das Coronavirus tritt am 11. Mai in allen Provinzen in Kraft, die die Anforderungen des von der Exekutive entworfenen umfassenden Indikatoren-Panels erfüllen. Formentera und die Kanarischen Inseln El Hierro, La Graciosa und La Gomera treten am Montag, den 4. Mai, in diese Phase ein.

Das Ministerium wird diesen Sonntag die Verordnung veröffentlichen, die die Phase 1 regeln wird.

■ Neue Regeln für die Wiedereröffnung des Handels am Montag

Ab diesem Montag dürfen in Phase 0 Einzelhandelsgeschäfte mit einer Fläche von maximal 400 Quadratmetern wieder öffnen, müssen aber nach Terminvereinbarung teilnehmen und eine individuelle Betreuung der Kunden gewährleisten. Darüber hinaus wird es bevorzugte Dienstzeitnischen für die über 65-Jährigen geben, die mit den Gehzeitnischen zusammenfallen werden. Die Einrichtung muss zweimal täglich gereinigt werden, einmal am Ende des Tages. Die Uniformen müssen täglich gewaschen werden, und die Toiletten werden nicht benutzt.