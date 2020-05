Maske ist ab Montag auf Mallorca Pflicht im Nahverkehr

Regierungspräsident Pedro Sánchez begann seine Rede am Samstag mit einer Botschaft der Hoffnung. Vor sieben Wochen, erinnerte er sich, wurde der Alarmzustand ausgerufen, und jetzt breitet sich das Coronavirus 66 Mal weniger aus als am 14. März.

Sánchez erinnerte uns an die Bedeutung der sozialen Verantwortung in einer Zeit, in der Spanien einen Deeskalationsprozess zur Verhinderung von Ausbrüchen durchläuft. Er kündigte an, dass ab dem 4. Mai die Verwendung von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln obligatorisch sein wird. An diesem Tag werden 6 Millionen in den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten des Landes verteilt.

Ebenso werden 1,5 Millionen Masken an die Organisationen Rotes Kreuz, Cáritas und das Staatliche Komitee der Vertreter von Menschen mit Behinderungen (CERMI) und weitere 7 Millionen an den Spanischen Verband der Gemeinden und Provinzen (FEMP) verteilt. Was die NGOs betrifft, so wird sie jeweils eine halbe Million an jeden von ihnen verteilen.

Er erinnerte daran, dass ab Montag Restaurants und Cafés öffnen können, um Bestellungen direkt in die Räumlichkeiten zu liefern, mit einem bevorzugten Verteilungssystem für ältere Menschen.

Dienstleistungsgeschäfte wie Friseure, Werkstätten und Buchhandlungen werden, wie bereits angekündigt, ab Montag geöffnet. An diesem Samstag fügte Sanchez auch hinzu, dass es, wie er erklärte, einen Arbeiter pro Kunde geben müsse.

Für den sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes hat er einen Sonderfonds in Höhe von 16.000 Millionen Euro angekündigt. "Dies ist die größte Mobilisierung öffentlicher Gelder in der Geschichte der Demokratie", sagte er. Sanchez wird es den Regionalpräsidenten diesen Sonntag bei ihrem üblichen wöchentlichen Treffen erklären.

Die Regierung hat berechnet, dass der Wohlstand des Landes um 9 % sinken wird, so dass wir zwei Jahre brauchen werden, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Sanchez hat erklärt, dass die Situation im Jahr 2023 besser sein wird als vor der Pandemie.

Der Regierungspräsident hat erneut erklärt, dass er eine vierte Verlängerung des Alarmzustands beantragen wird, eine Ankündigung, die er am vergangenen Dienstag bei der Bekanntgabe des Deeskalationsplans gemacht hat.

Der öffentliche Auftritt von Sanchez findet am selben Tag statt, an dem die allgemeine Abreise der Bevölkerung bereits erlaubt ist, mit Zeitfenstern nach Altersgruppen, nach 49 Tagen Gefangenschaft und kurz vor Beginn der Phase Null der Deeskalation ab diesem Montag.

Sanchez traf sich heute Morgen mit dem Wissenschaftlichen Ausschuss für das Coronavirus und später mit dem Technischen Ausschuss für Deeskalation.