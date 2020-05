Corona-Schnelltests bei Reisen nach Formentera

Formentera gehört wie Mallorca zu den Balearen und ist in diesen Tagen priviligiert. Während am Montag in Spanien die Phase 0 auf dem Weg zu der sogenannten "Neuen Normalität" begann, ist Formentera wie auch drei kleine kanarische Inseln, schon in Phase 1 eingetreten, was weitergehende Lockerungen bedeutet.

Man kann sich auf der Insel frei bewegen, es müssen aber natürlich gewisse Sicherheitsstandards eingehalten werden. So wurden beispielsweise am Montagmorgen bei den Passagieren, die die Fähre von Ibiza nach Formentera nutzen wollten, Corona-Schnelltests durchgeführt. Durch diese Maßnahme bildeten sich teilweise lange Schlangen beim Einschiffen.

Hier gibt es ein kurzes Video zum Thema.