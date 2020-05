Temperaturen auf Mallorca klettern auf bis zu 31 Grad

Die hohen Temperaturen und das sonnige Wetter, das am Wochenende Tausende Menschen auf Mallorca bei ihrem ersten "Corona-Freigang" begleitet hat, bleibt der Insel noch eine ganze Weile erhalten.

Diese Woche soll zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt werden. Spizenwerte werden am Dienstag in Sa Pobla mit 31 Grad erwartet. Aber auch in der Bucht von Palma und im Südosten der Insel wird es warm.

Das frühsommerliche Traumwetter setzt sich auf Mallorca noch mindestens zehn Tage fort. Allerdings gehen die Höchstwerte wieder leicht zurück und pendeln sich gegen Ende der Woche bei etwa 25 Grad ein. Die Wassertemperatur rund um die Insel liegt in diesen Tagen bei etwa 17 bis 18 Grad. (cze)