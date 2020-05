Vieles wieder anders in Bussen in Palma de Mallorca

Nach dem Beginn der sogenannten Phase 0 in der Coronakrise hat sich in den Stadtbussen in Palma de Mallorca wieder einiges geändert. Seit Dienstag müssen die Fahrgäste wieder vorn beim Fahrer einsteigen. In den vergangenen Wochen hatten sie in der Mitte oder hinten einzusteigen. Außerdem besteht jetzt Maskenpflicht.

Hinzu kommt, dass sich der Bus nunmehr wieder bis zu 50 Prozent füllen darf. In den vergangenen Wochen waren es 33 Prozent gewesen. Außerdem werden wieder mehr Busse eingesetzt.

Ab dem 11. Mai wird auch wieder Bargeld bei der Bezahlung von Fahrten akzeptiert. Dennoch empfiehlt die Stadtverwaltung von Palma, weiter mit der Bürgerkarte seine Fahrt abbuchen zu lassen. (it)