Anwohner der Playa de Palma wollen vorerst keine Touristen

Anwohner an der Playa de Palma auf Mallorca wehren sich gegen zu schnelle Touristenreisen in die Urlaubergegend. Die Gegend brauche keine Unternehmer-Experimente, sagte Biel Barceló von der Bürgervereinigung Ciutat de s'Arenal am Dienstag. Er reagierte damit auf das Angebot der Hoteliers der Zone, eines der ersten Ferienziele nach der Coronakrise zu werden.

Man könne die in dem Gebiet lebenden Menschen nicht außer Acht lassen, wenn es an die Planung von Tourismus-Projekten gehe, fügte Barceló hinzu. Die Playa de Palma sei kein Themenpark für ausländische Touristen und gehöre keinem Unternehmersektor. Wichtig seien Sicherheit, Sauberkeit und Ruhe.

Nicht nur die Hoteliers, auch die Balearen-Regierung will nach bilateralen Verhandlungen mit Deutschland erreichen, dass rasch wieder Touristen nach Mallorca kommen. (it)