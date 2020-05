Feuerball rast über Spanien hinweg

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Feuerball mit 82.000 Stundenkilometern über Spanien hinweg gerast. Die Observatorien in Huelva, Sevilla und La Hita (Toledo) zeichneten den Flug auf. Das Himmelsphänomen konnte von Andalusien, Extremadura und Castilla-La Mancha beobachtet werden.

Der Flug wurde um 3.43 Uhr gefilmt, teilte der wissenschaftliche Leiter des SMART-Projekts José María Madiedo am andalusischen Institut für Astrophysik mit. Der Feuerball entstand, als ein Gesteinsbrocken von einem Asteroiden in 89 Kilometern Höhe über der Provinz Cáceres in die Erdatmosphäre eintrat.

Von dort raste er in Richtung Nordosten und näherte sich der Erde bis auf 34 Kilometer. Wegen seiner enormen Leuchtkraft konnte er aus mehr als 400 Kilometern Entfernung gesichtet werden.