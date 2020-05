Über 32 Grad auf Mallorca gemessen

Die Temperaturen auf Mallorca haben am Dienstag Rekordwerte für den Früh-Frühling erreicht. Laut dem Wetterdienst Aemet wurden 32,1 Grad in Porreres gemessen. Woanders wurde ebenfalls die 30-Grad-Marke geknackt, so etwa in Santa María mit 31,2 Grad und in Llucmajor mit 30,5 Grad. In Capdepera ging es jedoch nur auf 23 Grad hoch.

Die warme Phase wird noch bis mindestens Donnerstag mit viel Sonne halten, dann sollen die Werte wieder absinken: Am Wochenende sollen in Palma nicht mehr als 23 bis 24 Grad drin sein. Außerdem soll dann die Niederschlagswahrscheinlichkeit wieder ansteigen.

Momentan ist es noch weiterhin streng verboten, sich an Stränden hinzusetzen. Wohnt man nahe einem Strand, so ist Schwimmen im Rahmen der Ausgänge zwischen 6 und 10 Uhr sowie 20 und 23 Uhr in Gemeinden wie Campos, Alcúdia und Palma erlaubt. (it)