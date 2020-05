Wieder mehr Geheilte als neue Kranke auf Mallorca

Die Zahl der Neuansteckungen mit Corona ist auf Mallorca und den Nachbarinseln wieder leicht gestiegen, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Die Gesundheitsbehörden nannten am Mittwoch die Zahl 11. Damit gibt es nunmehr 1921 Fälle auf den Inseln. Hinzu kommt ein weiterer Toter, sodass die Zahl der Verstorbenen auf 199 gestiegen ist.

Als geheilt gelten weiterhin mehr Menschen, und zwar 14. Damit konnten bislang 1321 der 1921 Personen auf den Inseln die Krankheit überstehen.

Spanienweit fiel die Zahl der neuen Fälle weiter: 685 wurden gemeldet, am Dienstag waren es noch 867 gewesen.

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch zu vermelden: Es starben innerhalb von 24 Stunden wieder mehr als 200 Menschen, nämlich 244. In den vergangenen Tagen war diese Zahl auf unter 200 gesunken. Die Zahl der an Corona gestorbenen Menschen beträgt nunmehr 25.857 und die der Angesteckten 220.325. Als geheilt gelten mehr als 126.000. (it)