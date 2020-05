Mallorca beantragt Übergang in nächste Phase der Auflockerung

Die letzte Entscheidung, welche der Autonomiegemeinden in Spanien in die nächste Phase übergehen, wird Gesundheitsminister Salvador Illa der spanischen Regierung entscheiden. Bisher stehen die Namen der Regionen noch nicht fest.

Um in die nächste Phase übergehen zu können, müssen niedrige Fallzeiten und ausreichende sanitäre Ressourcen nachweislich vorhanden sein. Der im Antrag eingereichte Bericht gibt darüber Aufschluss. Auch Mallorca hat den Antrag für die Phase 1, die ab Montag, dem 11. Mai in Kraft treten würde, eingereicht. Die Phase 1 beinhaltet Lockerungen in der Außengastronomie und Öffnungen von weiteren Geschäften.

Ibiza und Menorca sollen sogar noch früher in die nächste Phase kommen. Bisher wurde darüber aber noch nicht entschieden.

Der spanische Virologe Fernando Simón erkennt an, dass die Fachleute, die diese Entscheidungen auswerten, unter enormen Druck stünden. Die Gesellschaft wolle Lockerungen; daher entscheidet das ausgewählte Team ohne Bekanntgabe der Namen. (dk)