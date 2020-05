Palma öffnet 14 Kilometer Straßen für Fußgänger

Palma de Mallorca will am kommenden Wochenende Straßen auf einer Länge von 14 Kilometern für den Verkehr sperren und stattdessen für Spaziergänger und Sportler öffnen. Dies verkündete Bürgermeister José Hila am Mittwoch.

Die Öffnungen sind vom Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, gelant. Vorrang sollen dicht besiedelte Stadtviertel haben, die über wenig Grün- und Sportflächen verfügen, hieß es.

Fußgänger und Jogger können dann innerhalb der erlaubten Zeiten beispielsweise den Paseo Marítimo vom Kongresspalast bis zum Dique del Oeste bei Portopi nutzen, die Calle Vicario Joaquin Fuster von El Molinar bis Ciutat Jardí sowie die erste Meereslinie von Can Pastilla bis zur Calle Trobadors. An den Avenidas steht außerdem eine Strecke von 500 Metern von der Avenida Alemania bis zur Calle Sant Miquel offen.

Man prüfe, ob in einer zweiten Phase weitere Straßen für Sport und Spaziergänge zur Verfügung gestellt werden können, erklärte Hila.