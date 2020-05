Nur 2 Prozent der Getesteten haben Corona-Antikörper

Nur zwei Prozent der Menschen, die bisher auf Mallorca und den Nachbarinseln an der Immunitätsstudie der Zentralregierung teilgenommen haben, wurden positiv auf Antikörper gegen das Coronavirus getestet. Das schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Donnerstag auf ihrer Internetseite.

Im Rahmen der breit angelegten Untersuchung seien auf den Balearen bereits 500 Proben entnommen und gescreent worden. Mit der Erhebung will man in Madrid herausfinden, wie weit das Virus in Spanien verbreitet ist, da man die Dunkelziffer der Fälle für groß hält.

Anstatt mit einem PCR-Test, der das Virus direkt und damit eine akute Corona-Infektion nachweist, geht es bei der Testreihe jetzt darum, Menschen zu finden, die bereits Antikörper entwickelt und damit eine Infektion in den meisten Fällen unbemerkt überstanden haben. Fällt dieser Test positiv aus, wird allerdings noch ein PCR-Test gemacht, um zu wissen, ob noch eine akute Infektion besteht oder ob diese bereits länger zurückliegt.

Auf den Balearen sollten gut 5000 Personen auf Basis des Zufallsprinzips an der Studie teilnehmen und wurden telefonisch darüber unterrichtet. Die Teilnahme ist allerdings freiwillig. Wie "Ultima Hora" berichtet, haben sich mehr als 1800 Personen gegen einen solchen Test entschieden. (cze)