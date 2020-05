Ausgangserlaubnis für Kinder erhöht Ansteckungen nicht

Die Erlaubnis der spanischen Zentralregierung für Ausgänge von Kindern auch auf Mallorca hat sich bislang nicht negativ auf die Ansteckungsbilanz ausgewirkt. Die Pandemiekurve bewegt sich ungeachtet dessen weiter nach unten, wie offziell mitgeteilt wurde. Kinder dürfen seit dem 26. April wieder auf Spaniens Straßen, die Inkubationszeit für Corona dauert in etwa 14 Tage.

Unterdessen sagte der Corona-Verantwortliche der Zentralregierung, Fernando Simón, dass nicht alle zunächst der Pandemie zugeschriebenen Coronafälle tatsächlich damit zu tun hätten. Das betreffe etwa 5000 Verstorbene.

In Spanien ist weiterhin Madrid die am härtesten betroffene Region. Dennoch beantragte diese Gegend, ab 11. Mai wie auch die Balearen in die Deeskalationsphase 1 zu dürfen. Dahinter reihen sich Katalonien, Kastilien und León sowie Kastilien und La Mancha ein. (it)