Kein Hotel auf Mallorca wird kommende Woche öffnen

In der kommenden Woche wird kein Hotel auf Mallorca und den Nachbarinseln öffnen, obwohl dies in der Deeskalations-Phase 1 möglich wäre. Das kündigte die Chefin der Hoteliervereinigung auf Mallorca "Fehm", Maria Frontera, am Freitag im Radio von IB3 an.

Das mache so lange keine Sinn, solange Häfen und Flughäfen wegen der Coronakrise weiter geschlossen seien. Auch auf Formentera, wo die Phase 1 bereits begonnen hat, hat bislang kein Hotel geöffnet. Im Juli, wenn erste Touristen kommen sollten, sehe die Lage ganz anders aus, so die "Fehm"-Chefin.

Sämtliche Insel-Hotels hatten nach dem Ausbruch der Coronakrise im März schließen müssen. (it)