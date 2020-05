Weiter nur wenige Neu-Infektionen auf Mallorca

Auf Mallorca und den Nachbarinseln bleibt die Zahl der neuen Coronafälle niedrig. Am Freitag nannten die Gesundheitsbehörden die Ziffer sechs. Am Donnerstag waren es acht gewesen. Damit steigt die Zahl der Infektionen auf den Inseln auf 1935.

Hinzu kommt ein Todesfall, so dass die Gesamtzahl der auf den Inseln Verstorbenen auf 202 steigt. 29 Menschen gelten nunmehr als geheilt, so dass die Zahl der Genesenen auf 1374 gestiegen ist.

Was ganz Spanien anbelangt, so wurden 229 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet, etwas mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt damit auf 26.299. Die Zahl der Neu-Ansteckungen ging ebenfalls nach oben, und zwar von 754 am Donnerstag auf 1095. (it)