Palma fährt Öffentlichen Nahverkehr wieder hoch

Palmas Busgesellschaft EMT erweitert mit Beginn der Phase 1 des spanischen Corona-Exits am 11. Mai das Angebot „Transport on demand" auf vier weitere Linien. In der Vergangenheit war diese Variante an Wochenenden auf den Linien 31 (Sant Jordi-Sindicat) und 23 (Arenal-Parc Aquàtic-Plaça d’Espanya) eingeführt worden.

Künftig gilt „Transport on demand" unter bestimmten Bedingungen auch für die Linien 9 (Son Espanyol-Sindicat), 11 (Sa Indioteria rural-Sindicat), 3 (Pont d’Inca-Es Pla de na Tesa) und 22 (Cala Blava-Plaça d’Espanya). Die Linien 9 und 22 waren während der vergangenen Wochen eingestellt und nehmen ihren Betrieb nun wieder auf.

Bei „Transport on demand" kann der Fahrgast per Telefon (608-790929) oder App ein Taxi bestellen, das an bestimmten Haltestellen den Bus ersetzt. Ziel der EMT ist, dass die meisten und größten Fahrzeuge auf den am stärksten frequentierten Strecken zum Einsatz kommen können.

Die EMT will die Auslastung der Busse in der Phase 1 auf 80 Prozent erhöhen. Derzeit liegt diese bei 50 Prozent.

Den aktualisierten Fahrplan der Palma-Busse findet man auf der EMT-Seite im Internet: www.emtpalma.cat