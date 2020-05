Spaziergänger-Ansturm auf Paseo Marítimo in Palma

14 Kilometer Straßen hat Palma de Mallorca am Wochenende für Spaziergänger und Sportler geöffnet. Vor allem am Paseo Marítimo war der Andrang nach wochenlangem Corona-Hausarrest riesig. Der Meeresboulevard verwandelte sich in eine Flaniermeile.

Schon am frühen Samstagmorgen schlenderten oder radelten Hunderte den Paseo Marítimo vom Dique del Oeste bei Porto Pí bis zum Kongresspalast entlang. Noch größer war der Andrang am Abend. Am Kongresspalast kontrollierte die Polizei die Einhaltung der für Spaziergänge und Sport vorgeschriebenen Uhrzeiten, von 6 bis 10 Uhr dürfen sich die Mallorquiner derzeit sportlich betätigen, dann wieder abends von 20 bis 23 Uhr.

Auch ein Stück der Avenidas, der Calle Nuredduna, der Calle Pare Bartomeu Pou und Niceto Alcalá Zamora im Stadtzentrum verwandelten sich in Fußgängerzonen. Zudem wurden mehrere Straßen in Son Rapinya und Sa Vileta für Autos gesperrt. Dort blieb es allerdings deutlich ruhiger.

Die Straßensperrungen sind seit Samstag um 6 Uhr bis Sonntag um 23 Uhr in Kraft. Das Projekt soll an den kommenden Wochenenden wiederholt werden.