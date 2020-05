Wenig neue Coronafälle auf Mallorca, viel mehr Geheilte

Von der Coronafront auf Mallorca und den Nachbarinseln gibt es weiterhin positive Nachrichten: Am Montag wurden nur drei neue Ansteckungsfälle und kein weiterer Todesfall vermeldet. Damit stieg die Zahl der Krankheitsfälle auf 1953, es bleibt bei 209 Verstorbenen. Am Sonntag waren zwei Tote und zwei neue Fälle bekannt geworden.

14 weitere Personen gelten mittlerweile wieder als geheilt, so dass auf den Inseln 1415 der 1953 Fälle wieder gesund geworden sind.

Spanienweit starben innerhalb von 24 Stunden so wenig Menschen wie seit dem 18. März nicht mehr an Corona, und zwar 123. insgesamt starben laut den gesundheitsbehörden damit bislang 26.744 Menschen an der tückischen Krankheit. 373 neue Ansteckungsfälle wurden vermeldet, so dass von 227.436 insgesamt die Rede ist. (it)