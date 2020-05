Mallorca und das Coronavirus: Update 11. Mai

Mallorca in Phase 1: Die neuen Lockerungen im Kurzüberblick

Seit Montag, 11. Mai, befinden sich Mallorca, Menorca und auch Ibiza in Phase 1 der Corona-Auflockerungen. Dies bringt einige Veränderungen mit sich:

Dazu gehört die Möglichkeit, außerhalb der eigenen Gemeinde eine Außenterrasse eines Cafés besuchen zu können.

Geschäfte mit einer Fläche von maximal 400 Quadratmetern dürfen für begrenzte Kundenanzahl wieder öffnen.

Weiter kann man sich in einer Gruppe von maximal bis zu 10 Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, treffen.

Ebenfalls erweitert haben sich die Zeiten für Menschen, deren Gemeinde zwar mehr als 5000 Einwohner hat, die aber innerhalb eines abgegrenzten Bezirks mit weniger Einwohnern, leben. Diese Bewohner dürfen ab jetzt auch außerhalb der bisher festgelegten Zeitfenster Spazierengehen oder Sport machen.

Auch verschiedene Sportarten wie Golf und Tennis, Segeln oder Wandern (Letzteres ausschließlich mit offiziellen Anbietern), sind möglich.

Die genauen Details finden Sie hier.

Die Corona-Zahlen: Positive Entwicklung auf Mallorca hält an

Die Entwicklung von Neuinfektionen am Coronavirus auf Mallorca verläuft weiterhin positiv. Am Montag (11. Mai) wurden nur drei neue Ansteckungsfälle und kein weiterer Todesfall vermeldet. Damit steigt die Zahl der Krankheitsfälle auf 1953, es bleibt bei 209 mit Covid-19 positiv getesteten Verstorbenen. Am vergangenen Sonntag waren zwei Tote und zwei neue Fälle bekannt geworden. 14 weitere Personen gelten mittlerweile wieder als geheilt, so dass auf den Inseln 1415 der 1953 Fälle genesen sind.

Tui-Chef zählt Mallorca zu den sicheren Reisezielen

Tui-Chef Fritz Joussen setzt auf Mallorca, sobald das Tourismusgeschäft wieder ins Laufen kommt. Für ihn stehe die Insel als sicheres Reiseziel an erster Stelle, sagte der Manager der "Bild am Sonntag". Voraussetzung sei natürlich, dass Deutschland die Grenzen öffnet und statt einer generellen Reisewarnung lieber die Sicherheit für jedes Land oder jede Region einzeln bewertet, fordert Joussen.

Mega-Park-Opening dieses Jahr etwas anders: online!

Die Kult-Location Mega Park auf Mallorca hat am vergangenen Sonntag sein traditionelles Saison Opening online gefeiert. Die Eröffnung, die eigentlich in jedem Jahr auf den Muttertag fällt, konnte Corona-bedingt nicht vor Ort stattfinden und wurde deshalb per Stream auf der Plattform Twitch mit aneinandergereihten Beiträgen der Teilnehmer von verschiedenen Orten gezeigt. Zehntausende Mallorca-Fans verfolgten den Event. Mit dabei waren Stars wie Lucas Cordalis und Mickie Krause und Jürgen Drews: Mit Mundschutz und Sicherheitsabstand.

Ryanair fliegt Berlin und Köln wieder an

Rynair dehnt seinen „Übergangsflugplan“ im Rahmen der Beschränkungen der Corona-Krise etwas weiter aus. Zu den Städten, die der Billigflieger ansteuert, gehören Berlin und Köln. Dieser Interimsflugplan gilt zunächst bis zum 21. Mai. Ryanair betont, sich nach wie vor an die internationalen Vorgaben zu halten und demzufolge 99 Prozent der Flotte weiterhin am Boden zu lassen. Die verkehrenden Flugzeuge werden täglich desinfiziert und fliegen mit nur geringer Auslastung, um die nötigen Abstände zwischen den Passagieren sicherzustellen.

Entwicklung einer Tracking-App für Infektionsketten

Auf den Balearen, also Mallorca und seine Nachbarinseln, soll nach dem Willen der Regierung von Ministerpräsidentin Francina Armengol eine App eingeführt werden, die es erlaubt, Corona-Ansteckungsketten herauszufinden. In der Balearen-Universität sei man bereits weit fortgeschritten mit der Entwicklung einer solchen App, so die sozialistische Politikerin Armengol. (dk)