Guardia Civil zeigt Iberia wegen zu vollem Flug an

Die auch nach Mallorca fliegende spanische Fluglinie Iberia bekommt jetzt Ärger mit der Guardia Civil. Das "bewaffnete Institut" zeigte das Unternehmen an, weil es in einem Flug ihrer Billig-Airline Iberia Express zwischen Madrid und Gran Canaria nicht den verlangten Mindestabstand zwischen den Passagieren eingehalten hatte. Darüber hatten sich Passagiere lautstark in den sozialen Netzwerken beschwert.

Nach Medienberichten hatte es bereits im April zwei Flüge mit zu vielen Passagieren in Spanien gegeben.

Auch ein Flug der Gesellschaft Air Europa zwischen Madrid und Palma war nach Angaben von Fluggästen zu voll. Am Montag sei auf der Strecke der Sicherheitsabstand zwischen den Menschen nicht eingehalten worden, hieß es. (it)