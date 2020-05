Kein einziger neuer Coronafall am Dienstag auf Mallorca

Die positive Tendenz in der Coronakrise auf Mallorca und den Nachbarinseln hält an. Am Dienstag vermeldeten die Gesundheitsbehörden keinen neuen Ansteckungsfall, dafür gelten aber acht zusätzliche Personen als genesen. Die Zahl der Infektionsfälle beträgt weiter 1953, davon sind inzwischen 1423 Menschen geheilt.

Hinzu kam am Dienstag ein weiterer Todesfall, so dass die Zahl der Verstorbenen auf 210 gestiegen ist.

Spanienweit starben innerhalb von 24 Stunden 176 Menschen, etwas mehr als am Montag, als 123 gemeldet worden waren. Damit stieg die Zahl der Coronatoten auf 26.920. Es gibt mehr als 228.000 Ansteckungsfälle, von denen sich 139.000 Menschen wieder erholt haben. (it)