Minister schließt zweite Ausgangssperre nicht aus

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa fordert die spanische Bevölkerung zu verantwortungsbewusstem Verhalten bezüglich des Covid-19 Virus und möglicher Ansteckungen auf. Dies sei wichtig, um einen wiederholten starken Anstieg von Infektionen mit dem Virus und damit gegebenenfalls erneut einhergehende Beschränkungen der Bewegungsfreiheit zu vermeiden.

Man gehe von zwei weiteren Wellen innerhalb der nächsten ein bis eineinhalb Jahre aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Impfstoff bis Anfang des Jahres 2021 gefunden werde, sei unwahrscheinlich. Zusätzlich biete auch die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz.

Daher seien die empfohlenen Verhaltensmaßnahmen – Abstand halten und eine Atemmaske in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen – die Richtlinien, die einer erneuten Welle am besten vorbeugten. In einigen Ländern, darunter Deutschland und Südkorea, habe es im Zuge der voranschreitenden Auflockerungen wieder Anstiege der Infektionszahlen (Reproduktionszahl in Deutschland von 0,7 auf 1,13 gestiegen) gegeben, so die Regierungssprecherin der Zentralregierung, María Jesús Montero. Dies gelte es auf jeden Fall zu vermeiden, so Montero. (dk)