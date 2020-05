Touristen sollen Gesundheitsinfos per QR-Code weitergeben

An der Balearen-Universität ist ein QR-Code ersonnen worden, der an einem Armband getragen werden kann und den Behörden Auskunft über den Gesundheitszustand eines Reisenden oder Residenten geben kann. Nach Angaben der Studieneinrichtung wird diese Initiative vom Landesgesundheitsministerium unterstützt.

Dieses Armband mit QR-Code ergänze eine ebenfalls in der Universität erfundene App, die auf möglicherweise mit Corona angesteckte Menschen hinweist. Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte sich jüngst positiv dazu geäußert.

Ob solche Erfindungen in Einklang mit den in westeuropäischen Demokratien und damit auch in Spanien üblichen Persönlichkeitsrechten von Menschen zu bringen sind, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich. (it)