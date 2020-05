Dieselpreis fällt auf Mallorca unter einen Euro

An fünf Tankstellen auf Mallorca ist der Preis für Diesel bereits unter einen Euro pro Liter gefallen. Die spanische MM-Schwesterzeitung orientiert sich an Angaben des Ministeriums für den ökologischen Übergang und listet die betreffenden Tankstellen.

Konkret handelt es sich um fünf Tankstellen in Palma: in der Calle Son Péndola, in Poima, in der Calle Gremi de Selleters, der Calle Gabriel Alzamora und in der Calle Gremi Cirugians y Barbers.

Im Schnitt lag der Dieselpreis auf den Balearen im Jahr 2019 bei 1,37 Euro pro Liter. Im landesweiten Vergleich rund acht Prozent mehr als in den anderen Gemeinden Spaniens.

Experten zufolge ist wegen der Coronakrise die Nachfrage nach Rohöl auf den Märkten extrem eingebrochen, zudem gebe es ein Überangebot wegen des Konkurrenzkampfes erdölfördernder Länder. (dise)

Da die Benzin- und Dieselpreise tagesüblichen Schwankungen unterliegen, kann sich der Preis nach Veröffentlichung der Meldung ändern. Stand: 11.25 Uhr.