Lebensmittelkarten für arbeitslose Hotelmitarbeiter in Pollença

Hunderte Mitarbeiter von Hotels ohne Einkünfte sind in Pollença im Norden von Mallorca auf Lebensmittelkarten angewiesen. Die Menschen waren vor Ausbruch der Coronakrise von der spanischen Halbinsel in die Region gekommen, um dort im Tourismusgewerbe zu arbeiten. Nach Angaben der Gemeinde handelt es sich um mehr als 1000 bedürftige Personen.

In der noch laufenden Woche seien Lebensmittelkarten an 157 Familien vergeben worden, hieß es. Zwischen 150 und 200 befänden sich auf einer Warteliste. Mit den Karten können die Menschen in Supermärkten der Kette Eroski stark verbilligt bestimmte Basiswaren einkaufen.

Die Gemeinde ist sich sicher, dass 90 Prozent der Bedürftigen die Insel verlassen werden, sobald es genügend Flüge gibt. (it)