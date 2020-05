Zwangs-Quarantäne auf Mallorca seit Freitag in Kraft

Seit Freitag gilt für Einreisende aus dem Ausland in ganz Spanien, also auch auf Mallorca, eine Quarantänepflicht. Wer in einem der wenigen Flüge die Insel erreicht, muss die Zeit in einem Hotel oder in einer Wohnung verbringen. Er darf nur mit Maske raus, um Lebensmittel oder Medikamente einzukaufen.

Diese Maßnahme hatte in der Hotelwirtschaft und in der Politik auf Mallorca für Kopfschütteln und Fassungslosigkeit gesorgt. Sie soll bis zum Ende des Alarmzustandes gelten. Der soll nach dem Willen der Regierung in Madrid bis Ende Juni mit abgemilderten Restriktionen verlängert werden, was aber angesichts der knappen Parlamentsmehrheit der linkssozialistischen Regierung nicht sicher ist. Bislang gilt der Alarmzustand bis zum 24. Mai.

Frankreich will spanische Staatsbürger inzwischen ebenfalls 14 Tage in Quarantäne schicken. In Deutschland gilt dies in Bundesländern wie Bayern. In Nordrhein-Westfalen wurde diese Maßnahme jedoch inzwischen aufgehoben. (it)