Spanien begrenzt internationale Flüge auf fünf Airports

Flüge aus dem Ausland dürfen während des Alarmzustandes nur noch fünf Airports in Spanien anfliegen, darunter Palma de Mallorca. Das ordnete am Freitag das Transportministerum in Madrid an. Neben der Insel sind dies Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga und Gran Canaria.

Mit dieser Begrenzung soll verhindert werden, dass allzu viele Coronaviren Spanien aus anderen Ländern erreichen. In normalen Zeiten werden auch Dutzende andere Flughäfen direkt aus dem Ausland angeflogen.

Auch die Zahl der Häfen, die aus dem Ausland angelaufen werden können, wurde begrenzt. Es handelt sich dabei um Palma de Mallorca, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Málaga, Teneriffa, Valencia und Vigo. (it)