Mallorca erwartet ein wechselhaftes Wochenende

Mit dem Wetter geht es auf Mallorca am kommenden Wochenende rauf und runter. Auf einen sonnigen Freitag mit Temperaturen um 23 Grad und etwas Niederschlagswahrscheinlichkeit am Abend folgt ein wechselhafter Samstag. Der bringt in weiten Teilen der Insel Niederschläge und Gewitter.

Auch am Sonntag gibt es in allen Teilen der Insel immer wieder Regenschauer, zwischendrin zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen steigen weiter leicht an auf bis zu 25 Grad und fallen nachts minimal auf 13 Grad. Der heftige Wind vom Donnerstag wird zunehmend schwacher, bis zum Sonntag wehen nur noch leichte Nordostwinde mit bis zu 25 Kilometern pro Stunde.

Ab der Wochenmitte dürfen sich Mallorca-Freunde auf bis zu 30 Grad und Sonne satt freuen. (dise)