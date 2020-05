Erste Quarantäne-Passagiere auf Mallorca in Jets aus Deutschland

Die ersten ausländischen Passagiere, die auf Mallorca 14 Tage lang in Quarantäne müssen, sind ausnahmslos aus Deutschland gekommen. Es handelt sich nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" um 42 Menschen, die in Flugzeugen aus Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf landeten.

Die balearische Gesundheitsbehörde überprüft die Einhaltung der nunmehr geltenden umstrittenen Maßnahme nach eigenen Angaben mit Anrufen bei den Betroffenen. Sollten diese irgend welche Symptome verspüren, müssen sie sich umgehend melden.

Die 14-tägige Quarantäne war erst kürzlich angeordnet worden, nachdem Gerichte in Deutschland solche Maßnahmen in einigen Bundesländern bereits untersagt hatten. In Nordrhein-Westfalen gilt denn auch keine Quarantäne mehr, in Bayern jedoch schon.

Der im eigenen Kabinett wegen dieser Maßnahme kritisierte spanische Gesundheitsminister Salvador Illa teilte unterdessen mit, dass die Quarantäne eine begrenzte Dauer haben werde, wollte aber kein Datum nennen. (it)