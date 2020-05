Spanien sieht vorerst von allgemeiner Maskenpflicht ab

Anderslautenden Berichten zum Trotz wird es vorerst keine Maskenpflicht im öffentlichen Raum in Spanien geben. Darauf verwies am Freitag der Gesundheitsminister des Landes, Salvador Illa. Wohl jedoch empfehle man eindringlich deren Gebrauch.

In den vergangenen Tagen hatte es Meldungen in Medien gegeben, wonach die Zentralregierung in Madrid darüber nachdenke, eine allgemeine Maskenpflicht auch auf Straßen oder Plätzen einzuführen. Momentan gilt sie nur in Gefährten des öffentlichen Verkehrs, also Bussen, Flugzeugen und Zügen.

Der Sinn von Masken ist umstritten. Einige Experten halten sie für nötig, um Ansteckungen zu unterbinden, andere vertreten nicht diese Meinung. (it)