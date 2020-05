Bei Ryanair nur noch Toilettengang nach Anfrage

Der Besuch der Bordtoiletten wird bei dem auch Mallorca anfliegenden Billig-Carrier Ryanair nicht mehr ohne Weiteres möglich sein. Man müsse vorher ein Besatzungsmitglied fragen, hieß es in einer Pressemitteilung. Schlangen würden vor den Verschlägen nicht mehr wie früher geduldet, weil man die Ansteckungsfehar mit Corona reduzieren wolle. Ab Anfang Juli soll wieder ein großer Teil der Flotte abheben.

Unterdessen wurde bekannt, dass Ryanair in vier Ländern 250 Mitarbeiter entlassen wird. Es handele sich um Beschäftigte in den Flughäfen von Madrid, London-Stansted, Dublin und Breslau. Vor einigen Tagen war bereits von 3000 Stellenstreichungen die Rede gewesen.

Ryanair beschäftigt weltweit etwa 19.000 Menschen, darunter 1500 in Spanien. Von Mallorca aus werden in normalen Zeiten Flüge zu zahlreichen Zielen in Deutschland angeboten. (it)