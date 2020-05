Pornokonsum auf Mallorca während des Alarmzustandes explodiert

Während der ersten Wochen des Alarmzustandes ist der Konsum von Pornos im Internet auf Mallorca und den Nachbarinseln stärker als in den anderen Regionen in Spanien explodiert. Neun Minuten und 41 Sekunden sei der Durchschnittskonsum pro Tag lang gewesen, geht aus einer am Sonntag von der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" veröffentlichten Untersuchung der Plattform Pornohub vor.

Das seien 31 Sekunden mehr als im spanischen Durchschnitt. An manchen Tagen besonders Ende März seien Pornokanäle stärker frequentiert worden als etwa Netflix, Amazon oder Twitter.

Der Untersuchung zufolge stieg der Pornokonsum weltweit zwischen dem 24. Februar und dem 24. März um 18,5 Prozent. In Spanien seien dies sogar 30 Prozent gewesen. (it)