Nach den Wolken stellt sich totales Traumwetter auf Mallorca ein

Parallel zur Aufhellung der Lage an der Coronafront stellt sich schon sehr bald wunderbares frühlingswetter auf Mallorca ein. Nach wolken und einigen Schauern am Montag lacht bereits am Dienstag laut den Meteorologen von aemet die sonne vom wolkenfreien Himmel.

Dümpeln die Temperaturen am Montag noch bei höchstens 25 Grad, so wird es danach Tag für Tag wärmer. Am Mittwoch sind bereits 28 Grad drin, nachts wird es bei 15 bis 16 Grad auch nicht mehr richtig kalt. dazu weht nur ein angenehmes lüftchen.

Da sich Mallorca noch in der Deeskalations-Phase 1 befindet, dürfen Strände allerdings bislang nur zum Spazierengehen in der näheren Umgebung des Wohnortes aufgesucht werden. Doch Strandcafés und - restaurants kann man legal überall auf der Insel anfahren. (it)