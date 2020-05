Apotheker auf Mallorca haben genug Masken für alle

Angesichts der offenbar bevorstehenden Einführung einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum auch auf Mallorca und den Nachbarinseln haben die örtlichen Apotheker darauf hingewiesen, dass man genügend auf Lager habe.

Habe es ursprünglich zu wenig gegeben, so habe sich diese Lage jetzt deutlich entspannt, sagte der Vorsitzende des "Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares", Antoni Real. Die Versorgung mit Material etwa aus China sei gesichert.

Wo genau die Masken getragen werden müssen, muss die Zentralregierung in Madrid noch festlegen. Bislang ist es nur obligatorisch, sie in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. (it)