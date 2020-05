Calvià legt Mindestabstand zwischen Sonnenschirmen fest

An den Stränden der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca wird der Mindesabstand zwischen den Sonnenschirmen 4,40 Meter betragen. Das teilte das Rathaus am Montag mit. entsprechende Schilder würden in Kürze aufgestellt.

Noch definiert werden muss den Angaben zufolge, wie oft die Mietliegen, Uferwege oder die Strandduschen desinfiziert werden.

Calvià verfügt über 33 Strände. Dazu gehören Palmanova, Magaluf, Puerto Portals und Peguera. (it)