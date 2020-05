Lidl verkauft auf Mallorca Designer-Masken

Bunter Mundschutz für einen guten Zweck: Die spanische Designerin Agatha Ruiz de la Prada hat für Lidl Masken gestaltet, die ab Juli verkauft werden sollen.

Mit den Masken soll die Initiative "A tu lado" ("An deiner Seite") der Organisation "Save the Children" unterstützt werden, die Familien hilft, die besonders stark von der Coronakrise betroffen sind.

Wie Lidl mitteilt werden 500.000 Stoffteile in Packungen zu je zwei Stück exklusiv in den spanischen Filialen der Discounterkette verkauft. Der Preis beträgt pro Päckchen 3,99 Euro, davon geht ein Euro an "Save the Children".

Agatha Ruiz de la Prada hat drei Motive gestaltet. Wie Lidl weiterhin verlauten lässt, werden die Masken in der Europäischen Union von einem spanischen Textilunternehmen hergestellt. Sie sollen bis zu fünfmal waschbar sein.