Grundstücksbesitzer: Zugang zur Caló des Moro gewährleistet

Die deutschen Besitzer eines 39.000 Quadratmeter großen Grundstücks an der berühmten Caló des Moro bei Santanyí im Südosten von Mallorca haben klargestellt, dass der Zugang zu der Traumbucht gewährleistet bleibe. Die Umweltgruppe Terraferida hatte behauptet, dort seien Absperrungen errichtet worden. Den seit vielen Sommern von etwa 3000 Menschen pro Tag benutzten Weg zu der Bucht könne man weiterhin betreten, sagte Maren Oehm dem Mallorca Magazin.

Sehr wohl sei wie von Terraferida moniert eine Mauer gebaut werden. Die sei legal nach einem zweijährigen Genehmigungsprozess gebaut worden und stehe nahe einer Steilküste, wo Strandbesucher bereits Feuer oder Picknick gemacht hätten und wo die Gefahr bestehe, dass Personen zu Schaden kommen könnten. "Wir sind verantwortlich, wenn dort jemand herunterstürzt", so Maren Oehm weiter.

Seit Jahren schon müsse man die vielen Menschen an der Caló des Moro kanalisieren, so die Mit-Besitzerin des Grundstücks. Deswegen habe man dort Holzgeländer gebaut. Auch beseitige man die Hinterlassenschaften der Strandbesucher – von Müll über Windeln bishin zu Tampons – regelmäßig.

Maren Oehm ist die Ehefrau des ebenfalls in einem Haus auf dem Grundstück lebenden Unternehmers Hans-Peter Oehm. Beide forsteten die sehr in Mitleidenschaft gezogene Natur in dem felsigen Gelände mit rund 2000 Pflanzen auf und riefen im Jahr 2014 die Stiftung Amics d‘Es Caló – S‘Almonia ins Leben. Mehr als 50 Mitglieder zählt diese Stiftung inzwischen. Von deren Spenden wird ein Gärtner bezahlt. (it)