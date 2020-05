Rentenberatungstage wegen Corona abgesagt

Die bei deutschen Residenten beliebten Internationalen Rentenberatungstage auf Mallorca und den Nachbarinseln fallen aufgrund der Coronakrise in diesem Sommer aus. Abgesagt wurden die Termine am 9., 10. und 11. Juni in Palma und auf Ibiza.

Bis zum 31. Juli dieses Jahres würden sämtliche Veranstaltungen dieser Art gecancelt, teilte das Deutsche Konsulat in Palma am Montag in einer Pressemitteilung mit. Außerdem wirke sich die Corona-Pandemie auch auf die Ausstellung von Lebensbescheinigungen und Rentenzahlungen im Ausland aus.

So weist die Deutsche Rentenversicherung (DRV) daraufhin, dass es für Lebensbescheinigungen in diesem Jahr für alle Rentenberechtigten im Ausland ein vereinfachtes Verfahren geben werde. Eine Bestätigung der Bescheinigung durch eine Behörde oder amtliche Stelle im Wohnsitzland sei nicht erforderlich. Rentenempfänger können das Dokument selbst ausfüllen und direkt an die DRV schicken.