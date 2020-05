Reisefreiheit zwischen Mallorca und Nachbarinseln wohl ab Montag

Die Regionalregierung von Mallorca und den Nachbarinseln will erreichen, dass Madrid ab dem kommenden Montag, 24. Mai, touristische Reisen zwischen den Balearen-Inseln erlaubt. Das wurde am Dienstag offiziell mitgeteilt. Dann beginnt die sogenannte Phase 2 in der Corona-Deeskalation.

Im Augenblick ist es nur möglich, aus arbeits- oder gesundheitlichen Motiven zwischen den Inseln hin- und herzureisen. Die Regional-Regierung will aber die völlige Bewegungsfreiheit wieder hergestellt sehen.

Es wird damit gerechnet, dass die Flug- und Fährverbindungen dann deutlich aufgestockt werden. Gesundheitskontrollen wird es den Angaben zufolge aber weiterhin geben. 40 von 45.000 Kontrollen hätten ergeben, dass jemand an Corona erkrankt war. (it)