Alcúdia stellt schon Hunderte Sonnenschirme auf

Die Gemeinde Alcúdia im Norden von Mallorca hat damit begonnen, Hunderte Sonnenschirme in coronakompatiblen Abständen auf den Stränden aufzustellen. Ziel sei, alles zum 8. Juni fertig zu haben, wenn die Phase 3 beginnt und die Menschen Strände besuchen können, sagte der zuständige Dezernent Domingo Bonnín am Dienstag.

Die Liegen würden aber erst pünktlich an jenem Tag aufgestellt, um zu verhindern, dass Gäste diese bereits in der Deeskalationsphase 2 benutzen.

Damit wird immer wahrscheinlicher, dass Alcúdia die erste Gemeinde auf Mallorca sein wird, die Liegen und Schirme anbieten kann. In anderen Orten ist noch nicht klar, wer den Strandservice übernimmt, und wiederum woanders – etwa in Manacor – wird es gar keine Liegen und Schirme geben. (it)