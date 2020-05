13 neue Fälle und 14 Geheilte auf Mallorca

Auf Mallorca und den Nachbarinseln bleibt die Coronalage weiterhin ruhig. Am Freitag wurden 13 Neuansteckungen vermeldet, insgesamt also 2037 Infektionsfälle. Demgegenüber vermeldeten die Gesundheitsbehörden 14 zusätzliche Geheilte, so dass die Bilanz mit nunmehr 1583 Genesenen positiv ausfällt.

Außerdem wurde ein weiterer Toter angegeben, also gibt es momentan 222 Opfer auf den Inseln.

Angesichts dieser weiterhin positiven Entwicklung steht dem Übergang in die Phase 2, der noch offiziell genehmigt werden muss, wohl nichts entgegen. (it)