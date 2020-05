Bis Ende Mai kein Niederschlag auf Mallorca

Der Wettergott meint es gut mit Mallorca. Passend zur bevorstehenden Eröffnung der Strandsaison am Montag scheint die Sonne ohne Pause vom Himmel.

Am Donnerstag wurden in Pollença 31,8 Grad gemessen, am Freitag war es mit knapp 32 Grad in Binissalem am wärmsten. Da die Temperaturen in dieser Jahreszeit normalerweise eher bei 24 oder 25 Grad liegen, spricht man beim staatlichen Wetteramt Aemet bereits von einem vorweggenommenen mallorquinischen Sommer.

An diesem Samstag soll in den Küstengebieten die 30-Grad-Marke überschritten werden, in Orten im Inselinneren könnten es wieder 32 Grad werden. Für den Sonntag prognostiziert Aemet, dass es weiterhin heiß sein wird, aber der Eintritt eines Hochdruckgebiets und kühle Winde aus Nordost werden zu einem deutlichen Rückgang um bis zu 8 Grad führen. Wenig betroffen sei der Süden, wo voraussichtlich 27 Grad erreicht werden. In den kommenden Tagen soll es dann wieder um ein oder zwei Grad raufgehen.

Gute Nachricht für die Strandfans: Bis Ende des Monats soll es auf Mallorca trocken und niederschlagsfrei bleiben.