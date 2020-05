WHO rechnet nicht mehr mit zweiter großer Infektionswelle

Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet immer stärker damit, dass es nicht zu einer zweiten großen Corona-Infektionswelle kommt. Dass es nicht mehr erneut richtig schlimm werden würde, sei in den vergangenen Tagen immer klarer geworden, sagte Maria Neira von der Leitung dieses der UNO zugeordneten Organismus am Montag. Wohl könne es örtlich zu einem Wiederaufflammen kommen, aber das sei das Einzige, womit man rechne. "Wir sind jetzt viel besser vorbereitet."

Die Menschen müssten mit dem Virus leben lernen und nicht zu unbeschwert, aber auch nicht zu ängtlich sein, so die Funktionärin weiter. Es mache wenig Sinn, zu konkrete Prognosen zu machen. Die kommenden Wochen seien sehr kritisch. Man müsse von einem "Kampf Tag für Tag" ausgehen.

Auf Mallorca hat am Montag die Deeskalationsphase 2 mit mehr Erleichterungen für die Bürger begonnen. (it)