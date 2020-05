Mallorca wird wohl Star-Ziel für Urlauber im Jahr 2021

Vieles deutet darauf hin, dass Mallorca nach der coronabedingt teilweise nicht stattfindenden Hochsaison in diesem Jahr im kommenden Jahr 2021 das begehrteste Reiseziel im Mittelmeerraum wird. Nach am Mittwoch veröffentlichten Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" buchen die internationalen Reiseveranstalter wegen der großen Corona-Sicherheit Im kommenden Jahr deuitlich mehr Betten auf der Insel als etwa in Ägypten, der Türkei und in Griechenland.

Genügend Verträge für das kommende Jahr seien schon unterschrieben worden, verlautete aus Hotelierkreisen. Die Zimmerpreise würden verglichen mit der teilweise abgesagten Hochsaison in diesem Jahr nicht steigen. Eher sei mit Rabattaktionen zu rechnen, um wieder das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

Die Kataloge für das kommende Jahr von Veranstaltern wie Jet2, Tui, Alltours, FTI, Schauinsland und DER-Touristik müssen bereits Anfang Juli fertig sein, um das Geschäft zum Laufen zu bringen. (it)