Strände von Andratx noch immer nicht gesäubert

Der bedenkliche Zustand der Strände von Andratx im Südwesten von Mallorca macht die Politiker zunehmend nervös. Die oppositionspartei PP ("Partido Popular") bezeichnete den Zustand der Strände am Donnerstag als "bedauerlich". Woanders sei alles für die Deeskalationsphase 2 bestens hergerichtet worden, nicht so in Andratx.

Die Gemeinde gibt als Grund an, nicht zu einer Einigung mit einer Firma gekommen zu sein, die sich um die Reinigung und die Aufstellung von Liegen und Schirmen kümmert.

Andratx verfügt verglichen mit anderen Gemeinden nur über wenige Strände. Am bekanntesten sind Camp de Mar und Sant Elm. (it)