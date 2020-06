Autokorso gegen Regierung in Palma de Mallorca

335 Fahrzeuge sind am Sonntag durch Palma de Mallorca gefahren, deren Insassen gegen die Corona-Politik der spanischen Zentralregierung in Madrid protestierten. Nach Angaben der Organisatoren, dem "Foro Baleares", befanden sich im Schnitt drei Personen in jedem Fahrzeug.

Die zumeist mit spanischen Fahnen bewehrten Demonstrations-Teilnehmer verlangten lautstark den Rücktritt von Ministerpräsident Pedro Sánchez und seiner Regierung, Neuwahlen und die Einsetzung einer Übergangsverwaltung für das Land.

Bereits vor einigen Tagen hatte die rechtspopulistische Partei Vox eine ähnliche Veranstaltung auf dem Innenstadtring Avenidas organisiert. (it)