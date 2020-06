Polizisten stürmen Bar in Palma de Mallorca

Mehrere Polizisten sind am Sonntag in eine Bar in Palma de Mallorca gestürmt, weil sich in dieser coronaregelwidrig zu viele Gäste aufhielten. Auf lediglich 20 Quadratmetern habe man 48 Personen geortet, hieß es in einer Pressemitteilung. Der nötige Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern sei nicht eingehalten worden.

Moniert wurde außerdem nur ein Gefäß mit Desinfektionsgel und die Benutzung von Plastikgeschirr.

Die Gäste wurden gebeten, das Lokal schleunigst zu verlassen. Angesichts der weiterhin Ansteckungsgefahr mit Corona sind größere Menschenansammlungen auf Mallorca weiterhin strengstens untersagt. (it)